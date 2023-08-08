Mali Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Mali Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Mali Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Mali Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Mali nerede, hangi kıtada yer alır? Dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden biri üzerine kurulmuş olan Mali, bağımsızlığını kazandığı 196o tarihine kadar bir Fransa sömürgesi olarak varlığını sürdürmüştür. Güneyden kuzeye doğru üç farklı bölgeye ayrılmış olan ve sahip olduğu toprakların büyük bir kısmı düz arazilerden meydana gelen Mali, sıcak ve kurak bir iklimin hâkim olduğu bir ülkedir. Bu iklimi sebebiyle bitki örtüsünden de oldukça yoksun olan Mali hangi kıtada yer almaktadır? Mali başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Büyük bir çoğunluğu kırsal alanlarda yaşayan ve ülke topraklarına seyrek bir şekilde dağılmış olan Mali nüfusu bünyesinde göçebe unsurları da barındırmaktadır. Peki, Mali nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Mali para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Mali Nerede?

Mali hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap, Afrika kıtası olacaktır. Batı Afrika’da yer alan ve denizler ile herhangi bir bağlantısı olmayan Mali, güneyde Fildişi Sahili, doğuda Nijerya, batıda Senegal, kuzeydoğuda Cezayir, güneybatıda ise Gine ile çevrilidir. Kuzey sınırları ise Sahra Çölü’nün iç kısımlarına kadar ulaşan Mali, sahip olduğu yüzölçümü ile Afrika kıtasının en büyük 8. ülkesidir.

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Tarihi boyunca Mısır, Fenike ve Roma gibi medeniyetler ile etkileşim içinde olan, Gane İmparatorluğu ve Mali Sultanlığı gibi güçlere ev sahipliği yapan Mali’nin, Fransa tarafından sömürgeleştirilmesi 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir. Bu dönemde Fransız Sudan’ı gibi isimlerle anılan Mali’nin bağımsız olması ise ancak 1960 senesinde gerçekleşebilmiştir. 2. Dünya Savaşı sonrası, özellikle Fransa’nın sömürgesi olan Afrika ülkelerinde bağımsızlık mücadeleleri başlamış ve bu durum kısa süre içinde Mali’ye de sıçramıştır. Yaşanan bu bağımsızlık mücadeleleri sonucunda da öne 1959 yılında Mali Federasyonu kurulmuş; ardından da 1960 yılında Mali bağımsızlığına kavuşmuştur.

Mali Başkenti

Bir Batı Afrika ülkesi olan Mali’nin başkenti, Bamako’dur. Aynı zamanda ülkenin en büyük şehri de olan bu başkent, bugün itibari ile Afrika’nın en hızlı gelişen şehri olarak görülmektedir. Sömürge yıllarında Fransız Sudan’ı olarak adlandırılan bölgenin başkenti olan Bamako’nun bağımsız Mali’nin baş şehri olması ise 1960 yılında gerçekleşmiştir. Sahip olduğu et, tekstil ve metal endüstrisi sayesinde ülke ekonomisine de büyük katkılar sunan Bamako; bünyesinde barındırdığı liman ile Mali’nin en büyük ticaret merkezidir.

Mali Nüfusu

2023 verilerine göre Mali nüfusu, 22 milyon 100 bin kişiden meydana gelmektedir. Yaklaşık %10’luk bir kesiminin göçebe bir hayat tarzı benimsemiş olduğu Mali; birden fazla etnik gruba da ev sahipliği yapmaktadır. %33’lük bir oran ile Mali’de varlığını sürdüren Bambara halkı, toplam nüfus içinde yaşayan en büyük etnik grup olarak dikkat çekmektedir.

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Resmi dil olarak Fransızcayı kabul eden, ancak etnik çeşitlilik sebebiyle toplum içinde birden fazla yerel dilin konuşulduğu Mali’de hâkim olan dini inanç ise İslamiyet’tir.

Mali Para Birimi

Mali’de kullanılan resmi para biriminin adı Batı Afrika frangıdır ve bu para biriminin uluslararası kodu ise XOF’tur.

Mali Bayrağının Anlamı

1961 yılında kabul edilerek ülkenin resmi bayrağı olan Mali bayrağı; yeşil, sarı ve kırmızı renk kullanılarak oluşturulmuş üç eşit dikey şeritten meydana gelmektedir. Bayrak üzerinde yer alan ilk renk olan yeşil; ülkenin sahip olduğu doğayı, sarı; zengin yeraltı kaynaklarını, kırmızı ise bağımsızlık uğruna dökülen kanları sembolize eder.

Mali Şehirleri

İdari açıdan 8 ayrı bölgeden meydana gelen Mali’nin öne çıkan şehirleri şu şekildedir:

Bamako

Banani

Gao

Mopti

Segou

Mali Türkiye Saat Farkı

Mali ile Türkiye arasında 3 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye’de kullanılan yerel saat, Mali’den 3 saat daha ileridedir.

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