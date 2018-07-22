Yunan asıllı bir armatöre ait olduğu belirtilen yatın, 1997'de Türkiye tersanelerinde üretildiği, bir süre önce de tamir ve modernize işleminden geçirilerek yeniden denize indirildiği ifade edildi. Lüks yatın, Malta'ya hareket edeceği öğrenildi.





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