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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maltepe'de çatı katı yangını: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Maltepe'de 3 katlı binanın çatı katında yangın: 1 ölü

        İstanbul'un Maltepe ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıkan yangında dumandan etkilenen Emine Odabaşı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 17:47 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:27
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        Maltepe'de çatı katı yangını: 1 ölü
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        İstanbul'un Maltepe ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında Emine Odabaşı (71) hayatını kaybetti.

        Cevizli Mahallesi Zuhal Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında saat 13.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, mahsur kalan Emine Odabaşı kurtarılarak hastaneye götürüldü.

        Dumandan etkilendiği belirtilen Obaşı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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