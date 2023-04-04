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AA

İstanbul Maltepe'de mermer yüklü TIR 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna devrildi. Kazada TIR'da yüklü mermerler yola saçılırken, sürücü yaralandı.

Maltepe Zümrütevler mevkisinde Gökhan Doğan yönetimindeki mermer yüklü TIR, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı ardından 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna devrildi. TIR'da yüklü mermerler de yola saçıldı.

AA'nın haberine göre, kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için karayolunun iki şeridini trafiğe kapattı.

Kazada yaralan TIR sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.