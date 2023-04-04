Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Maltepe'de mermer yüklü TIR D-100 karayoluna devrildi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde mermer yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak D-100 karayoluna devrildi. TIR sürücüsü kazada yaralanırken araca yüklü mermerler yola saçıldı

Maltepe'de mermer yüklü TIR D-100 karayoluna devrildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İstanbul Maltepe'de mermer yüklü TIR 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna devrildi. Kazada TIR'da yüklü mermerler yola saçılırken, sürücü yaralandı.

Maltepe Zümrütevler mevkisinde Gökhan Doğan yönetimindeki mermer yüklü TIR, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı ardından 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna devrildi. TIR'da yüklü mermerler de yola saçıldı.

AA'nın haberine göre, kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için karayolunun iki şeridini trafiğe kapattı.

Kazada yaralan TIR sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Esenyurt'ta yürek yakan olay! Direğe asılı poşette bebek cesedi bulundu
GÜNDEM Yürek yakan olay! Direğe asılı poşette bebek cesedi ...
Çorum'da bıçaklı kavga: 2 çocuk yaralı
GÜNDEM Çorum'da bıçaklı kavga: 2 çocuk yaralı
Ayvalık açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Ayvalık açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Zonguldak'ta eşinin sevgilisini öldüren koca ve 2 kişi tutuklandı
GÜNDEM Eşinin sevgilisini öldüren koca ve 2 kişi tutuklandı
Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 65 gözaltı
GÜNDEM Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 65 ...
Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı (Özet) - Kronolojik Sıralama ile Kısaca Atatürk'ün Hayatına Dair Bilgiler
GÜNDEM Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı
Atatürk'ün Spora ve Sporcuya Verdiği Önem: Mustafa Kemal Atatürk'ün Spora Verdiği Önem Nedir?
GÜNDEM Atatürk'ün Spora ve Sporcuya Verdiği Önem
Diyarbakır'da sürücüleri yarışan iki araç kaza yaptı: 5 yaralı
GÜNDEM Sürücüleri yarışan iki araç kaza yaptı: 5 yaralı
Atatürk'ün Müziğe ve Sanatçıya Verdiği Önem: Mustafa Kemal Atatürk'ün Müziğe Verdiği Önem Nedir?
GÜNDEM Atatürk'ün Müziğe ve Sanatçıya Verdiği Önem
Atatürk'ün Matematik ve Geometriye Verdiği Önem: Mustafa Kemal Atatürk'ün Matematiğe Verdiği Önem Nedir?
GÜNDEM Atatürk'ün Matematik ve Geometriye Verdiği Önem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.