Maltepeli kadınlara savunma dersi

İstanbul'un Maltepe Belediyesi ve Kadın Öz Savunma Enstitüsü iş birliğiyle Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen temel öz savunma teknikleri eğitiminde, 16 yaş ve üzeri kız çocukları ve kadınlara uzman eğitmenler tarafından şiddetle karşılaşıldığında izlenmesi gereken yollar, mevcut yasal haklar ve başvuru mekanizmalarına ilişkin kapsamlı bilgi verildi.

ANKA'nın haberine göre, eğitimde daha sonra katılımcılara temel öz savunma teknikleri tanıtılarak kendi güvenliklerini sağlamaya yönelik bilgi ve beceri kazandırıldı. Kadınların hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlenmesini hedefleyen çalışmayla, kadına yönelik şiddetin önlenmesine katkı sunuldu.