        Mame Thiam'ın yeni adresi Çorum FK - Futbol Haberleri

        Mame Thiam'ın yeni adresi Çorum FK

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran Mame Thiam ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 22:36 Güncelleme: 06.01.2026 - 22:36
        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Çorum FK, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'la yollarını ayıran 33 yaşındaki Mame Thiam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mame Thiam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Thiam’a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan, Eyüpspor'da 49 maça çıkan deneyimli futbolcu 18 gol kaydetti.

