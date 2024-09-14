Manchester City: 2 - Brentford: 1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 4. haftasında Manchester City ile Brentford karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Manchester City oldu.

Brentford, 1. dakikada Yoane Wissa ile erken bir gol bulsa da Erling Haaland'ın 19 ve 32. dakikalarda attığı gollerle geriye düştü. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City 4'te 4 yapıp puanını 12'ye çıkarırken, Brentford 6 puanda kaldı.

Manchester City, bir sonraki maçında Inter ile Devler Ligi'nde mücadele edecek. Brentford ise İngiltere Kupası 3. tur maçında evinde Leyton Orient'i ağırlayacak.