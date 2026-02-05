Habertürk
        Haberler Spor Futbol Manchester City: 3 - Newcastle United: 1 | MAÇ SONUCU (Man. City Lig Kupası'nda finalde) - Futbol Haberleri

        Manchester City: 3 - Newcastle United: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Man. City, bu maçı da 3-1 kazanarak turnuvada finale yükseldi.

        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 00:59 Güncelleme: 05.02.2026 - 01:15
        M.City, Lig Kupası'nda finalde!
        İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

        Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı da 3-1'lik skorla kazandı.

        Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 29. dakikalarda Omar Marmoush ve 32. dakikada Tijjani Reijnders attı. Newcastle United'ın tek golünü 62. dakikada Anthony Elanga attı.

        Manchester City, bu sonucun ardından Lig Kupası'nda finale yükseldi. Manchester City, finalde Arsenal ile kupa için mücadele edecek.

        Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanının eşi Entissar Amer ile görüştü

        (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile görüştü

