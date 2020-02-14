UEFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon Euro'luk para cezasına çarptırıldığını açıkladı.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP'ye uymayan Manchester ekibinin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı kaydedildi.
Öte yandan İngiliz kulübüne verilen cezanın, 2012-2016 yılları arasında finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı belirtildi. Manchester City'nin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz etme hakkı bulunuyor.
CİTY'DEN AÇIKLAMA
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, UEFA'nın kararı sonrası hayal kırıklığı yaşamış, ancak şaşırmamıştır. Tarafsız yargılama için harekete geçecek ve CAS'ta hakkımızı arayacağız" denildi.
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