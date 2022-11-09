Manchester City Chelsea maçı için nefesler tutuldu. İngiltere'nin iki dev takımı, Lig Kupası 3. tur maçında bu akşam Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İşte, Manchester City Chelsea karşılaşmasının başlama saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler ile ilgili bilgiler...