        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Manchester City'den Galatasaray açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Manchester City'den Galatasaray açıklaması!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşacak Manchester City'de sportif direktör Hugo Viana, eşleşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 28.08.2025 - 20:57 Güncelleme: 28.08.2025 - 20:57
        Man. City'den Galatasaray açıklaması!
        Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

        Viana, "Harika bir taraftarı var Galatasaray'ın. Biz kendi evimizde oynayacağımız için şanslıyız. Zor olurdu. İstanbul atmosferi zorlu bir atmosferdi çünkü... Galatasaray'ı çok iyi biliyorum. Güzel maç olacak. İyi şanslar." dedi.

        ZANETTI: G.SARAY ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP

        Inter'in efsane futbolcusu ve şu anda yöneticisi olan Javier Zanetti ise, Galatasaray için, "Galatasaray bu Şampiyonlar Ligi'ni hak etti, çok büyük bir kulüp. Bence dengeli bir kura çekti." dedi.

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

