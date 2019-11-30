Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı... 14. hafta maçında Newcastle United'a konuk olan Manchester City, 2 kez öne geçmesine rağmen maçtan 2-2'lik skorla ayrıldı.
22. dakikada Sterling açılışı yaptı. 25'te Jetro Willems skoru eşitledi. İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.
82'de Kevin de Bruyne, muhteşem bir golle City'yi tekrar öne geçirdi. Ancak sevinç yine uzun sürmedi. 88'de Jonjo Shelvey maçın sonucunu ilan etti: 2-2.
Bu sonuçla Manchester City 29, Newcastle United 16 puana yükseldi.
Lider Liverpool'un Brighton'ı mağlup etmesi halinde puan farkı 11'e yükselecek.
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