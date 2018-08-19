Premier Lig'de 2. hafta maçında Manchester City, Huddersfield Town'ı ağırladı.

25. dakikada, kaleci Ederson'un kale vuruşunda topla buluşan Sergio Kun Aguero, topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara yolladı. City bu golle maçta 1-0 öne geçti.

City 31. dakikada Gabriel Jesus ve 35. dakikada Aguero'nun 2. golüyle farkı üçe çıkardı.

Huddersfield Town'da Stankovic'in 43. dakikada attığı gol ilk yarının sonucu oldu.

İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan Manchester City gollere 2. yarıda da devam etti.

David Silva'nın 48'de attığı golle 4. golü bulan City'de, Sergio Aguero 75. dakikada hat-trick yapınca skor 5-1 oldu.

Maçta son gol 84. dakikada geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Sane'nin vuruşunda top önce kaleci Hamer sonra da Kongolo'ya çarparak ağlara gitti. 6-1'lik skor aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Arsenal'ı deviren Manchester City bu galibiyetle 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkartmış oldu.

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