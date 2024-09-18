UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. İngiliz devi Manchester City, Devler Ligi’nin ilk haftasında İtalya’nın önde gelen kulüplerinden Inter’i konuk edecek. Inter’de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, final niteliğindeki maçta ilk 11’de olacak. Manchester City’ye transfer olan Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan'ın da sahaya çıkması bekleniyor. Peki Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Manchester City - Inter maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…