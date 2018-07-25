Manchester City - Liverpool rakamlar

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezon maçında Manchester City ile Liverpool, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:05. Manchester City, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Liverpool, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 587 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Manchester City kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.20, Liverpool sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.20, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Manchester City son haftadaki Liverpool müsabasında 1-2 yenildi.

Liverpool, Manchester City karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Manchester City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Manchester City, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

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