Manchester City'nin yıldızlarından karar: Bilet masraflarını karşılayacaklar!

İngiltere ekibi Manchester City'nin futbolcuları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bodo/Glimt ile deplasmanda oynanan maç için Norveç'e seyahat eden taraftarların bilet masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland ve Rodri'nin İngiltere basınında yer alan ortak açıklamasında, "Taraftarlarımız bizim için her şey demek. Bizi desteklemek için dünyanın dört bir yanından seyahat ederken yaptıkları fedakarlığı biliyoruz ve bunu asla hafife almayacağız. Onlar dünyanın en iyi taraftarları. Sahada zorlu bir akşam boyunca dondurucu soğukta bizi destekleyen taraftarlar için uzun bir seyahat olduğunu da biliyoruz. Bodo'ya seyahat eden taraftarların bilet masraflarını karşılamak yapabileceğimiz en az şey. Cumartesi günü Wolverhampton'a karşı ve gelecek çarşamba günü Etihad'da muhteşem taraftarımızın önünde Galatasaray'a karşı mücadele etmeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Bodo/Glimt'e 3-1 yenilen Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde 13 puan elde etti. İngiltere temsilcisi, lig aşamasının son haftasında, 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.