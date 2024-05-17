Premier Lig'de şampiyonluk heyecanı son hafta maçlarıyla belli oluyor. Manchester City evinde West Ham United ile karşı karşıya gelirken Arsenal evinde Everton'ı konuk ediyor. Manchester City, Arsenal maçına bakmadan West Ham United maçını kazanması durumunda şampiyon oluyor. Öte yandan Arsenal, Everton karşısında galip gelerek Manchester City'nin hata yapmasını bekliyor. Peki, Arsenal- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...