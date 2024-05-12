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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester United: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'de Arsenal, konuk olduğu Manchester United'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla Manchester City'nin 1 puan önünde zirveye yerleşti. Leandro Trossard'ın golüyle galip gelen Arsenal, puanını 86'ya yükseltti. Manchester United ise 54 puanda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 22:14 Güncelleme: 12.05.2024 - 22:14
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        İngiltere Premier Lig'de Arsenal, konuk olduğu Manchester United'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla Manchester City'nin 1 puan önünde zirveye yerleşti.

        Ligin 37. haftasında oynanan maçta Arsenal, 20. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle Manchester United deplasmanında 1-0 kazandı.

        Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü Premier Lig'de 86 puana ulaşan Arsenal, bir maçı eksik Manchester City'nin 1 puan önünde zirveye çıktı. Manchester United ise 54 puanda kaldı.

        Manchester City, bu haftaki maçını 14 Mayıs Salı günü Tottenham deplasmanında oynayacak. Ligin son haftasında ise Arsenal, Everton'ı, Manchester City ise West Ham United'ı konuk edecek.

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