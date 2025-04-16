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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'a Joshua Zirkzee'den kötü haber! - Futbol Haberleri

        Manchester United'a Joshua Zirkzee'den kötü haber!

        İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ile oynanan maçta sakatlanan Manchester United'lı Joshua Zirkzee'nin sezonu kapattığı açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 17:20 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:20
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        Man. United'a Zirkzee'den kötü haber!
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        Manchester United, Premier League'in 29. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi. St. James Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

        Kırmızı Şeytanlar adına maçın en kötü haberlerinden biri Hollandalı yıldız Joshua Zirkzee'den geldi. Karşılaşmanın 55. dakikasında sakatlanan 23 yaşındaki futbolcu, yerini Rasmus Höjlund'a bıraktı.

        Maç sonrası yapılan kontrollerde Zirkzee'nin uyluk gerilmesi yaşadığı belirlendi. Bu sakatlık nedeniyle genç oyuncunun sezonu kapattığı açıklandı.

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