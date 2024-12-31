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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United ağır yaralı: Yine kaybetti! - Futbol Haberleri

        Manchester United ağır yaralı: Yine kaybetti!

        Premier Lig'in 19. haftasında Newcastle United deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 01:10 Güncelleme: 31.12.2024 - 01:10
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        Premier Lig'in 19. haftasında Newcastle United deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

        Old Trafford'da oynanan maçta Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Alexander Isak ve 19. dakikada Joelinton kaydetti.

        Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden Manchester United, 22 puanla 14. sırada kalırken yeni yıla da 14. sırada girmeyi garantiledi.

        Newcastle United ise puanını 32'ye yükselterek 5. sıradaki yerini korudu.

        Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United deplasmanda Tottenham'a konuk olurken, Manchester United deplasmanda Liverpool'a konuk olacak.

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