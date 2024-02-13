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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'ın satışına onay çıktı! - Futbol Haberleri

        Manchester United'ın satışına onay çıktı!

        İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester United'ın yüzde 25'inin İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'e satışına onay verdiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 20:44 Güncelleme: 13.02.2024 - 20:44
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        Manchester United'ın satışına onay!
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        Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, satışa engel bir durumun olmadığı ve yönetim kurulunun işlemi onayladığı belirtildi.

        Kulübün yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Ratcliffe, futbol operasyonlarının kontrolünde söz sahibi olacak.

        71 yaşındaki Ratcliffe, Old Trafford Stadı'na yapılacak yatırımlar için de 236 milyon sterlinlik kaynak sağlayacak.

        ABD'li Glazer ailesi, Manchester United'ı 2005 yılında 790 milyon sterline satın almıştı.

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