Manchester United Liverpool maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Manchester United Liverpool maçı ne zaman,

İngiltere Premier Lig'de heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa'da gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Manchester United Liverpool maçı saat 19:30'da başlayacak...

MAN. UNITED LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere'de 35. hafta maçına sahne olacak Manchester United Liverpool maçı bu akşam 22:15'de başlayacak ve Ssports'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



ManchesterUnited: De Gea, Williams, Bailly, Tuanzebe, Telles, Matic, Mata, Van de Beek, Diallo, Elanga, Greenwood.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Milner, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Jota Diogo