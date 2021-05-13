İngiltere Premier Lig'de heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa'da gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Manchester United Liverpool maçı saat 19:30'da başlayacak...
MAN. UNITED LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere'de 35. hafta maçına sahne olacak Manchester United Liverpool maçı bu akşam 22:15'de başlayacak ve Ssports'dan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
ManchesterUnited: De Gea, Williams, Bailly, Tuanzebe, Telles, Matic, Mata, Van de Beek, Diallo, Elanga, Greenwood.
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Milner, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Jota Diogo
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