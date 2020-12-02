Manchester United Paris Saint Germain maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 23:00'de başlayacak...
MAN. UNITED MAÇI PSG HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçına sahne olacak Manchester United Paris Saint Germain maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: De Gea, AWB, Lindelof, Shaw, Brandon, Pogba, Matic, Telles, Bruno Fernandes, Rashford, Martial
Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Gueye, D.Pereira, Herrera, Neymar, Di Maria, Mbappe
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