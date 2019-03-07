İngiliz ekibi Manchester United, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile eski günlerine geri dönüş sinyalleri veriyor. Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool'a 3-1 yenildikten sonra teknik adam Jose Mourinho ile yolları ayıran Manchester, takımı Norveçli Solskjaer'e emanet etti. Mourinho ile ligde 17 haftada 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden İngiliz ekibi, Solskjaer ile çıktığı 12 lig maçında ise 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve hiç mağlup olmadı. Mourinho'lu dönemde 26 puan toplayan Kırmızılar, Norveçli çalıştırıcı ile 32 puan aldı ve üst sıralara tırmandı.

ŞAMPİONLAR LİGİ'NDE İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ

Manchester United, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'i eledi. Son 16 Turu ilk maçında Old Trafford'da rakibine 2-0 yenilen Solskjaer'in öğrencileri, Fransa'daki maçta PSG'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.

17 MAÇTA 1 YENİLGİ

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın başında Premier Lig'de 12, İngiltere FA Cup'ta 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda İngiliz ekibi 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Solskjaer sadece Paris Saint-Germain'e yenildi.