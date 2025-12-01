Habertürk
        Haberler Gündem Güncel 'Manda yoğurdu' bahanesiyle pes dedirten dolandırıcılık! | Son dakika haberleri

        ‘Manda yoğurdu’ bahanesiyle girdiği evde dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

        İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olay pes dedirtti. Evine gittikleri kadını manda yoğurdu sattıklarını belirterek tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla yakalanan S.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 21:39 Güncelleme: 01.12.2025 - 21:39
        'Manda yoğurdu' bahanesiyle pes dedirten dolandırıcılık!
        Konak ilçesinde oturan bir kadının evine giden S.A., manda yoğurdu sattığını söyleyerek, tırnakçılık yönetimiyle dolandırıcılık yaptı.

        Evde bulunan güvenlik kamerası görüntüsüyle dolandırıcılık ortaya çıkarken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, görüntülerin ardından şüpheli S.A.’yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

