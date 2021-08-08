Biron Güven'in senaristliğini ve yapımcılığını yaptığı fenomen komedi filmi Mandıra Filozofu'na dair her şey merak konusu. İşte Mandıra filmi hakkında merak edilenler...

MANDIRA FİLOZOFU OYUNCULARI KİMLER?

Müfit Can Saçıntı

Rasim Öztekin

Ayda Aksel

Eser Eyüboğlu

Begüm Öner

Ahu Sungur

Hakan Bulut

Kemal Kuruçay

MANDIRA FİLOZOFU KONUSU NEDİR?

Paraya karşı olan Mustafa Ali, Çökertme Köyünde şehir hayatından uzak yaşamaktadır. Yaşayabilmek için doğanın verdiği imkânların yeterli olduğu felsefesine inanmaktadır. İstanbul’da yaşayan zengin iş adamı Cavit'in, Mustafa Ali’nin arazisini alarak otel yapmak istemesi ile Mustafa Ali’nin hayatı altüst olur.

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu filminin çekimleri Bodrum Çökertme Köyü'nde gerçekleşmiştir.