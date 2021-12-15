Manga'dan 'Antroposen 001' 0:00 / 0:00

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Müzik hayatında kariyerinin 17'nci yılını kutlayan Türkçe alternatif rock müziğin MTV ödüllü öncü grubu Manga, temasında insanlık ve doğa duyarlılığını temel aldığı 'Antroposen 001' ismini verdikleri merakla beklenen beşinci stüdyo albümlerini, 'maNgamusic' çatısı altında yayınladı.

Henüz albümün başında insanlığın doğuşundan bugününe kadar ciddi bir yol arayışında olduğunu ifade eden grup, 'Antroposen 001' ismini verdikleri yeni albümlerinde pandemi dönemini daha da derinden hissettikleri karamsarlığın ardından içine girdikleri oldukça yoğun ve farklı bir üretimin sonucunda oluştuğunu belirtiyor.

"Kendimizi insan olarak gereğinden büyük ve yüce gördüğümüz çıkmaz bir zamanın zararlarını gözle görülür şekilde hissettiğimiz bir çağdayız." diyerek insanın dünyadaki etkisinin en üst düzeye çıktığını vurgulayan Manga, yeni albümünde insanoğlunun bu ilişkisine odaklanarak kendilerinde başlayan bu sorgu halini, insanlığa aşılanan toplumsal eleştirilerle yüklü bir repertuvara dönüştürdü.

İLK ALBÜMÜN 17. YIL DÖNÜMÜNDE ÇIKIYOR

Ünlü müzik grubunun kendi yapım firması 'maNgamusic' çatısı altından yayınlanan ilk albüm olma özelliğini taşıyan 'Antroposen 001', aynı zamanda çıkış tarihi olarak; Manga'nın 14 Aralık 2004 yılında yayınladığı ilk albümleri 'Manga +'nın 17. yılında müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

'Antroposen 001' ile yoğun ve titiz bir çalışmayı tamamlamış olan grup, stüdyo sürecinde adeta Pentagram havası estiren Tarkan Gözübüyük ve Demir Demirkan ile çalıştı. Rock müziğin iki büyük ismi maNga’nın albümünde prodüktörlük ve koçluk görevleri üstlendi.

'Antroposen 001'in kayıt, edit ve mikslerini Arda Ertem, masteringini Ted Jensen üstlenirken, albümün kapak tasarımı Erdem Yücel, kapak görseli ise Levan Uzbay imzası taşıyor. Yaylılarda İstanbul Strings’in hayat verdiği şarkılara, kanunda Turgut Özüfler, perküsyonlarda Jarrod Cagwin ve DJ masasında İlker Aksungar eşlik etti.

ALBÜMDE ALMANCA ŞARKI DA VAR

Sekiz şarkıdan oluşan 'Antroposen 001’de Almanca bir şarkıya yer veren Manga, sözleri Erci-E ve Ferman Akgül’e ait olan Einfach şarkısıyla sevenlerine sürpriz yaşatıyor.

Albümün ilerleyen aşamalarında insanoğlunun dünyayı nasıl ele geçirdiğini ve geri dönülemez biçimde tahrip ettiğini animasyon filmler ile anlatacak olan Manga, bu gerçekliği görsel alanda sanatsal bir başyapıta çevirecek.

Tüm dijital platformlarda yer alan albümün lansman konseri ise 19 Aralık Pazar günü İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde olacak.