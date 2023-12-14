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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Manisa BB, Çekya'da mağlup - Basketbol Haberleri

        Manisa BB, Çekya'da mağlup

        Temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ikinci turunda deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk ekibine 84-62 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 00:29 Güncelleme: 14.12.2023 - 00:29
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        Manisa BB, Çekya'da mağlup
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, M Grubu'ndaki ikinci maçında ERA Nymburk ile karşılaştı.

        Nymburk kentindeki CEZ Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 23-14 önde tamamlayan Çekya temsilcisi, soyunma odasına 49-32 üstün gitti.

        Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci yarıya iyi başlasa da üçüncü periyodu 66-55 önde geçen ERA Nymburk, son periyotta farkı açtı.

        Karşılaşmayı 84-62 kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, 10 Ocak'ta İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini konuk edecek.

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