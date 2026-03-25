Manisa Büyükşehir'den "Konuşma ve Dil Terapisi" desteği

İşitme İşitme kaybı ve konuşma bozukluğu yaşayan vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz "Konuşma ve Dil Terapisi" desteğini başlattı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde uzmanlar eşliğinde yürütülecek hizmet; yalnızca işitme kaybı yaşayanları değil, geç konuşan çocukları, kekemelik, ses bozukluğu ve çeşitli sağlık nedenleriyle konuşma güçlüğü çeken tüm vatandaşları kapsıyor. Başkan Besim Dutlulu'nun öncülüğünde başlatılan hizmetin, kısa süre içinde Manisa'nın 17 ilçesinin tamamına yayılması planlanıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan Derya Hüner, işitme ve konuşma sağlığının bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek, bu alandaki farkındalığın artırılması için çalışmaların süreceğini ifade etti.