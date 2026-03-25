Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Manisa Büyükşehir'den "Konuşma ve Dil Terapisi" desteği | Son dakika haberleri

        Manisa Büyükşehir'den iletişim engelini kaldıran yeni hizmet: "Konuşma ve Dil Terapisi" desteği

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, işitme kaybı ve konuşma bozukluğu yaşayan vatandaşların sosyal hayata katılımını artırma hedefiyle, ücretsiz "Konuşma ve Dil Terapisi" desteğini başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Büyükşehir'den "Konuşma ve Dil Terapisi" desteği
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İşitme İşitme kaybı ve konuşma bozukluğu yaşayan vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz "Konuşma ve Dil Terapisi" desteğini başlattı.

        Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde uzmanlar eşliğinde yürütülecek hizmet; yalnızca işitme kaybı yaşayanları değil, geç konuşan çocukları, kekemelik, ses bozukluğu ve çeşitli sağlık nedenleriyle konuşma güçlüğü çeken tüm vatandaşları kapsıyor. Başkan Besim Dutlulu'nun öncülüğünde başlatılan hizmetin, kısa süre içinde Manisa'nın 17 ilçesinin tamamına yayılması planlanıyor.

        Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan Derya Hüner, işitme ve konuşma sağlığının bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek, bu alandaki farkındalığın artırılması için çalışmaların süreceğini ifade etti.

        #manisa haberleri
        #işitme kaybı
        #konuşma bozukluğu
