İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve doğal kaynakların korunmasında en büyük gücün ormanlar olduğunu belirterek, kent genelinde 13 farklı noktada yaklaşık 30 bin fidanın dikileceğini söyledi.