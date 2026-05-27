Manisa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü
Manisa'nın merkez Şehzadeler ilçesinde bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 27 Mayıs 2026 - 02:00 Güncelleme:
Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki bir evde kavga ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekiplerce, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Okan Çetin (50), kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, Çetin'in arkadaşları oldukları ve alkol aldıkları ileri sürülen evdeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ