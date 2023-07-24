Manisa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Manisa'nın kırsal Urganlı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Urganlı Mahallesi'ndeki pazar yerinde, Yusuf Görmez ile Davut Demir arasında çıkan tartışma, iki grubun karıştığı silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; Yusuf Görmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Davut Demir ise kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne yaşamını yitirdi.
Jandarma ekibi kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.