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        Haberler Gündem Manisa'da emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Manisa'da emlak ofisinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Polis, olaya karıştığı öne sürülen 10 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 04:22 Güncelleme: 02.07.2025 - 04:22
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        Emlak ofisinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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        2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde, iki grup arasında alacak tahsili nedeniyle tartışma çıktı.

        Silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirine ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Olayda ağır yaralanan Yiğit B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, olaya karıştığı öne sürülen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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