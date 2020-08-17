AA

Adala Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hulusi Ç. (34),bir süre önce boşandığı eşi Şahime Erdoğan'ın (35) evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hulusi Ç, tüfekle eski eşine ateş etti.

Daha sonra olay yerinden uzaklaşan Hulusi Ç, eski ev sahibi Tunay Ayekin (47) ile karşılaştı. Otomobil içerisindeki Ayekin'e de tüfekle ateş eden Hulusi Ç, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Erdoğan ve Ayekin'in cenazeleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Şahime Erdoğan'ın 2 çocuk annesi olduğu, Tunay Ayekin'in ise 2 çocuğunun bulunduğu ve CHP Salihli İlçe Başkanlığında yönetici olduğu öğrenildi