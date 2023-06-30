Manisa'da iki araç çarpıştı: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Şehzadeler ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sekman A. idaresindeki otomobil ile Mustafa B. yönetimindeki hafif ticari araç, Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi'nde çarpıştı.
1 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ
Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrildi. Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan N.A. (50), R.R.B. (7), K.B. (9) Y.B.(17 ), Ecrin Ö.(10) ve Ö.A. (68) ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Ecrin Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
2 SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazaya karışan iki aracın sürücüsü gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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