Manisa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Manisa'da karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 28 Nisan 2026 - 05:38
Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'de yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Koparan'a (70), K.B. (32) idaresindeki otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Koparan, kaldırıldığı Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü K.B. gözaltına alındı.
