Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Manisa'da panelvanla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Manisa'da panelvanla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 17:41 Güncelleme: 04.06.2024 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'da Habip Batur'un (42) kullandığı hafif ticari araç, İzmir-Ankara yolunun Gökkaya Mahallesi yakınlarında Serkan T. (61) idaresindeki panelvanla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Batur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Panelvanda yaralanan yolcular Meltem T. (41), Gamze T. (14), Hatice T. (68) ve Yakuphan T. (9) ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trafik kazası
        #Manisa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sucu dükkanındaki istismar dehşetinde karar!
        Sucu dükkanındaki istismar dehşetinde karar!
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        "Geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz"
        "Geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz"
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
        Kabine toplandı! Masada neler var?
        Kabine toplandı! Masada neler var?
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!