Manisa'da panelvanla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Manisa'da Habip Batur'un (42) kullandığı hafif ticari araç, İzmir-Ankara yolunun Gökkaya Mahallesi yakınlarında Serkan T. (61) idaresindeki panelvanla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Batur'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Panelvanda yaralanan yolcular Meltem T. (41), Gamze T. (14), Hatice T. (68) ve Yakuphan T. (9) ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.