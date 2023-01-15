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Haberler Gündem Manisa'da korkunç kaza! Asteğmen uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybetti... - Son dakika haberler
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Manisa'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki asteğmen hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin asteğmen olan sürücüsü yaşamını yitirdi

Manisa'da korkunç kaza! Asteğmen uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybetti... - Son dakika haberler
AA

Asteğmen Ahmet Necat Köse'nin (35) kullandığı otomobil, Spil Dağı Varyant kısmında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Köse'nin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Asteğmen Köse'nin cenazesi olay yerindeki inceleme sonrası Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Köse'nin, Manisa Merkez 1. Komando Tugay Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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