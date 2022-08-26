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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Manisa Turgutlu'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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AA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Turgutlu merkezde bazı kişi ve araçları durdurarak arama yaptı. Aramalarda, 901 gram skunk ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 960 lira ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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