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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldürdü | Son dakika haberleri

        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldürdü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla vurarak öldürdü. Kedilerin katledildiği anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:17 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:17
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        3 yavru kediyi fırça sapıyla öldürdü
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde bağlı Sağlık Mahallesi'nde, 55 yaşındaki M.Ş'nin, zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümünde bulunan yavru kedileri fırça sapıyla vurarak öldürdüğünü gören apartman sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alıp polise ihbarda bulundu.

        Adrese giden ekipler, 3 kedi yavrusunun öldüğünü belirledi, M.Ş'yi gözaltına aldı.

        M.Ş.'nin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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        #Manisa
        #KEDİ
        #katliam
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