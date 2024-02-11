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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK: 2 - Giresunspor: 0 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manisa FK: 2 - Giresunspor: 0 |MAÇ SONUCU

        Trendyol 1.Lig'in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 22:07 Güncelleme: 11.02.2024 - 22:07
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        Manisa 3 puanı 2 golle aldı
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        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Manisa FK 2-0'lık skorla kazandı.

        Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 9'da Andrej Djokanovic ve 62. dakikada John Mary attı.

        Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 26'ya yükseltti. Giresunspor ise 7 puanda kaldı ve sonuncu sırada yer alıyor.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak. Giresunspor ise evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Topalli'nin sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Mary'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erkan'da kaldı.

        9. dakikada Sertan'ın sağ kanat son çizgiden ortaladığı topu Giresunspor savunması uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası dışında Djokanovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

        32. dakikada sağ kanattan Sertan'ın ortaladığı topa Mary'nin altıpas içerisindeki kafa vuruşunda kaleci Erkan güçlükle topu kornere çeldi.

        36. dakikada ceza alanı sağ çaprazdan Oğuz'un ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Alberk'in kafa vuruşunda kaleci Erkan, son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

        50. dakikada Manisaspor savunmasının hatalı pasında topu önüne alan Şahin'in uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

        62. dakikada sağ kanattan gelişen Manisa FK atağında Djokanovic'in son çizgiden çıkardığı topa altıpas içerisinde Mary'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

        Hakemler: Ali Yılmaz, Kürşathan Akın, Arif Dilmeç

        Manisa FK: Eren, Sertan (Bedirhan dk. 88), Sinan, Muhammet Ensar, Alberk, Djokanovic, Oğuz (Kazım Can dk. 88), Topalli (Doğukan dk. 88), Kerim Frei (Burak dk. 75), Lima, Mary (Diallo dk. 75)

        Yedekler: Erhan, Graovac, Furkan Mehmet, Bartu, Bekir

        Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

        Giresunspor: Erkan, Ertuğrul, Mehmet Keskin, Anıl, Fatih, Şahin (Ali Emirhan dk. 88), Talha (Ahmet Lütfü dk. 88), Enishan (Furkan Kütük dk. 63), Kasım (Furkan Arda dk. 88), Mert Han, Muhammet Turhan (Emre dk. 63)

        Yedekler: Göktan, Alperen, Şenel Hami

        Teknik Direktör: Serhat Güller

        Goller: Djokanovic (dk. 9), Mary (dk. 62) (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Talha (Giresunspor), Sinan, Doğukan (Manisa FK)

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