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Bakan Yardımcısı Büyükdede: 2023´ün ilk çeyreğinde 1572 hızlı şarj kurulumu tamamlanacak

DHA

Bakan Yardımcısı Büyükdede: 2023´ün ilk çeyreğinde 1572 hızlı şarj kurulumu tamamlanacak


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 'SANTEK Manisa Hareketlilik Ekosisteminde Tedarik Sanayinin Rolü' panelinde Togg'a ilişkin açıklamalarda bulundu. 2023 yılının ilk çeyreği sonunda 29'u Manisa'da olmak üzere 81 ilin tamamında 1572 adet hızlı şarj kurulumunun tamamlanacağını belirten Büyükdede, Togg'un bataryalarının Türkiye'de üretilmesi çalışmalarına başlandığını duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde düzenlenen Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu 'SANTEK Manisa Hareketlilik Ekosisteminde Tedarik Sanayinin Rolü' konulu panele katıldı. Yunusemre ilçesindeki Manisa OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ve iş adamları katıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversite olarak bu kurulun bir paydaşı ve bir ortağı olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını açıkladı.
'OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM İÇERİSİNDEDİR'
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede konuşmasında Togg'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükdede, "Yüksek katma değer sağlamasının yanı sıra sanayileşmenin ve teknolojik gelişmenin temel unsurlarından olan otomotiv endüstrisi, yıllar içerisinde sağladığı ihracat, istihdam olanakları ve dış ticaret fazlasıyla ülkemiz ekonomisi en önemli bir konuma ulaşmış durumdadır. Bu itibarla otomotiv sektörü çok önemli bir dönüşüm içerisindedir. İklim değişikliği ile birlikte dünyada fosil yakıtların bırakılarak yenilebilir ve yeşil kullanımına geçişi artık zorunlu hale getirmiştir. Bu doğrultuda karbon salınımının minimize edilmesi noktasında doğal olarak elektrikli araçlar ön plana çıkmaya başlamış, 2030 yılında satılan her iki otomobilden birinin elektrikli olacağı tahmin edilebilmektedir" dedi. 'ŞARJ İSTASYONLARI ÇAĞRISI HAYATA GEÇİRİLDİ'
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş.'nin 2018 yılında kurulduğunu dile getiren Büyükdede sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratmak hedefiyle 25 Haziran 2018'de, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kurulmuş, kampüsü Cumhuriyetimizin 99'uncu yılını kutladığımız 29 Ekim 2022'de açılmıştır. Bu ülkede elektrikli araçların yaygınlaştırılmasında en belirleyici etkenlerden biri açık şarj olanaklarının seviyesidir. Şarj altyapısının ülkemizin tüm bölgelerinde yeterli seviyelere ulaşması amacıyla Bakanlığımız elektrikli araçlarla ilgili şarj istasyonları çağrısı hayata geçirilmiş, 2023 yılının ilk çeyreği sonunda da 29'u Manisa'da olmak üzere 81 ilin tamamında 1572 adet hızlı şarj kurulumu tamamlanmış olacak."
'TOGG'UN BATARYALARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK'
Otomotiv sektörü açısından güçlü bir ülke olan Türkiye'nin şimdiye kadar kendisine ait olan otomobil markasına sahip olmadığını dile getiren Büyükdede, "Togg'un gelmesiyle kendi markasıyla birlikte iç ve ihracat pazarlarında varlık göstermeye başlayarak, otomotiv ekosistemi içerisinde bizi daha üst sıralara, daha önemli noktalara getirmesi ümidindeyiz. Burada özellikle belirtmek istediğim, Togg ile sadece araç ya da marka yaratmıyoruz, ülkemiz otomotiv endüstrisinin ve ekosisteminin de değişim ve dönüşümünü sağlıyoruz. Milli teknoloji hamlemiz kapsamında mobilite çağrısına çıktık ve geleceğin trendlerini, teknolojilerini de göz önünde bulundurarak firmalarımızı destekleme kararı aldık. Ayrıca yerli ve milli otomobilimizin bataryaları da ülkemizde üretilecek, kritik teknolojiler olmak üzere otomobilimizin yerlilik oranı her gün arttırılacaktır. Bu konuda çalışmalar başladı" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN
2022-11-08 16:43:44

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