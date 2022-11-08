Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Emre SAÇLI/MANİSA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 184,5 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında şüphe üzerine bir otomobili durdurup, arama yaptı. Aramada, 3 parça halinde toplam 184,5 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 46 mermi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ö.Ö. (38), A.K. (21) ve M.T.Y. (38) gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2022-11-08 17:23:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.