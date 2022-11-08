Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

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Emre SAÇLI/MANİSA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 184,5 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında şüphe üzerine bir otomobili durdurup, arama yaptı. Aramada, 3 parça halinde toplam 184,5 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 46 mermi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ö.Ö. (38), A.K. (21) ve M.T.Y. (38) gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2022-11-08 17:23:41



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