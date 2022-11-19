Somaspor evinde Şanlıurfaspor'la oynayacak

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Somaspor yarın evinde lider Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda Eren Gökmen'in düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemur seriyi sürdürmek istediklerini belirterek, "Play-Off yolunda çok kritik galibiyetler elde ettik. Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Evimizde kazanarak üst sıralara adımızı yazdıracağımıza inanıyorum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-11-19 11:56:32



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