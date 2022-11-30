Manisa FK'ya kaptanlarından şok haber geldi



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Altınordu'yu 3-1 yenerek Play-Off potasına giren Manisa Futbol Kulübü'nde sakatlık şoku yaşandı. Altınordu karşılaşmasında sakatlanan kaptanlardan orta saha Nizamettin Çaışkan ve golcü Adem Büyük'ten kötü haberler geldi. Yapılan kontrollerin ardından Nizamettin'in sahalardan 6 ay, Adem'in ise 4 hafta uzak kalacağı bildirildi. Kulüp, önce Nizamettin'in sağlık durumu hakkında resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sakatlanan futbolcumuz Nizamettin'in yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ diz ön çapraz bağında kopuk, iç yan bağında yırtık saptanmıştır. Ameliyat olacak oyuncumuzun yaklaşık 6 ay sonra çalışmalara başlaması beklenmektedir" denildi.

Ardından Manisa Futbol Kulübü, yine Altınordu karşılaşmasında sakatlanan Adem Büyük'ün sağlık raporunu yayınladı. Açıklamada, "Sakatlanan futbolcumuz Adem Büyük'ün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında kısmi yırtık saptanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan futbolcumuzun yaklaşık 4 hafta sonra çalışmalara başlaması beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlılarda önceki hafta da stoper David Domgjoni sakatlanmış, sağ kasık bölgesinde yırtık tespit edilen Arnavut stoperin 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-11-30 10:41:38



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