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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bahçeşehir Koleji: 81-89

DHA

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bahçeşehir Koleji: 81-89


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)SALON: Muradiye Spor Salonu
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhan, Berk Kurtulmuş
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:  Anosike 17, Gani 2, Cruz 21, Mustafa 5, Tarrant 8, Mıchalak 13, Bruinsma 15, Ata, Berkay, Tolga, İlkan, Şav,
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 5, Kartal 13, Muhammed 13, Yiğit 7, Hadi 6, Blazıc 3, Smith 16, Boutsiele 17, Berkay 9, Görkem, Shepherd, Oğuz
1'İNCİ PERİYOT: 18-17
İLK YARI: 43-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-52Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´ndeki sezonun 12´nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Bahçeşehir Koleji´ni ağırladı. İlk periyodu 18-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 43-34 önde kapattı. 3´üncü periyotta baskılı oynayan konuk takım, farkı kapattı ve 3´üncü periyot 52-52 eşitlikle bitti. Karşılaşma normal süresinde 75-75 eşitlikle tamamlanırken, maç uzatmalarda baskıyı arttıran konuk ekip, karşılaşmadan 89-81'lik skorla galip ayrıldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN
2022-12-25 17:44:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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