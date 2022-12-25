Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bahçeşehir Koleji: 81-89

Her şey bu belirtiyle başlıyor!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)SALON: Muradiye Spor Salonu

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhan, Berk Kurtulmuş

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 17, Gani 2, Cruz 21, Mustafa 5, Tarrant 8, Mıchalak 13, Bruinsma 15, Ata, Berkay, Tolga, İlkan, Şav,

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 5, Kartal 13, Muhammed 13, Yiğit 7, Hadi 6, Blazıc 3, Smith 16, Boutsiele 17, Berkay 9, Görkem, Shepherd, Oğuz

1'İNCİ PERİYOT: 18-17

İLK YARI: 43-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-52Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´ndeki sezonun 12´nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Bahçeşehir Koleji´ni ağırladı. İlk periyodu 18-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 43-34 önde kapattı. 3´üncü periyotta baskılı oynayan konuk takım, farkı kapattı ve 3´üncü periyot 52-52 eşitlikle bitti. Karşılaşma normal süresinde 75-75 eşitlikle tamamlanırken, maç uzatmalarda baskıyı arttıran konuk ekip, karşılaşmadan 89-81'lik skorla galip ayrıldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN

2022-12-25 17:44:03



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