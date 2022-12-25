Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bahçeşehir Koleji: 81-89

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)SALON: Muradiye Spor Salonu
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhan, Berk Kurtulmuş
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 17, Gani 2, Cruz 21, Mustafa 5, Tarrant 8, Mıchalak 13, Bruinsma 15, Ata, Berkay, Tolga, İlkan, Şav,
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 5, Kartal 13, Muhammed 13, Yiğit 7, Hadi 6, Blazıc 3, Smith 16, Boutsiele 17, Berkay 9, Görkem, Shepherd, Oğuz
1'İNCİ PERİYOT: 18-17
İLK YARI: 43-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-52Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´ndeki sezonun 12´nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Bahçeşehir Koleji´ni ağırladı. İlk periyodu 18-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 43-34 önde kapattı. 3´üncü periyotta baskılı oynayan konuk takım, farkı kapattı ve 3´üncü periyot 52-52 eşitlikle bitti. Karşılaşma normal süresinde 75-75 eşitlikle tamamlanırken, maç uzatmalarda baskıyı arttıran konuk ekip, karşılaşmadan 89-81'lik skorla galip ayrıldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN
2022-12-25 17:44:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.