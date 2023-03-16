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Romanya ve Polonyalı öğrenciler, depremzede çocuklara ülkelerinden pelüş oyuncak getirdi

DHA

Romanya ve Polonyalı öğrenciler, depremzede çocuklara ülkelerinden pelüş oyuncak getirdi


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- ERASMUS projesi kapsamında Manisa'ya gelen Romanya ve Polonyalı öğrenciler, ziyaret ettikleri 'sosyal market'te depremzede çocuklara, yanlarında getirdikleri pelüş oyuncakları hediye edip, çikolata ikram etti. Öğrenciler, ayrıca çocuklara ulaştırılmak üzere, sosyal markete çok sayıda pelüş oyuncak bağışladı.
Manisa Yunusemre Güzel Sanatlar Lisesi'nin proje ortağı olduğu Erasmus Building Bridges Through Arts (Sanatla Köprüler Oluşturmak) projesi kapsamında Romanya ve Polonya'dan 18 öğrenci ve 4 öğretmen Manisa'ya geldi. Yunusemre Güzel Sanatlar Lisesi'nin misafiri olduğu öğrenciler, koordinatör öğretmenler Süleyman Akçit ve Burcu Meral Tezeren eşliğinde çeşitli etkinliklere katılırken, Manisa'yı da tanıma fırsatı buldu. Öğrencilerden gelen talep üzerine Manisa'da, valilik koordinesinde, Yunusemre 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde kurulan 'sosyal market' ziyaret edildi. Romanya ve Polonyalı öğrenciler, sosyal markette depremzede çocuklar ile bir araya geldi. Öğrenciler, depremzede çocuklara ülkelerinden getirdiği pelüş oyuncak ve çikolatalardan hediye etti. Ayrıca öğrenciler, çocuklara ulaştırılmak üzere, sosyal markete çok sayıda pelüş oyuncak bağışladı.
'ONLAR MORAL OLURSA BİZ DE MUTLU OLACAĞIZ'
Ziyaret ettiği sosyal markette çocuklarla ilgilen Polanyalı öğrenci Zofıa Lazarska, Polonyalı öğretmen Maciej Gorzelak ve Romanyalı öğrenci İliş Cristiana, İngilizce öğretmeni Burcu Meral Tezeren tercümanlığında duygularını dile getirdi. Lise öğrencisi Zofıa Lazarska, "Erasmus projesi kapsamında buradayız. Özellikle depremzede çocukları görmek bizim için önemliydi. Çünkü son yaşanılan deprem olayı sonrası çok üzüldük. Depremzede çocukları görmek ve yardım eli uzatmak için buraya gelmek istedik. Kötü şeyler yaşamış olsalar da yanımızda getirdiğimiz küçük şeyler, onlar moral olursa biz de mutlu olacağız" diye konuştu.
'MORAL VERMEK ADINA KÜÇÜK ŞEYLER GETİRDİK'
Polonyalı öğretmen Maciej Gorzelak ise "Yeterince yardım sayılmasa da moral vermek adına küçük şeyler getirdik. Burada sizlerle olduğumuz için memnun olduk. Bizim de Ukrayna'dan gelen çok sayıda mülteci öğrencimiz var. Yardım etmek bizim için büyük bir onur" dedi.
'ACINIZI YÜREKTEN HİSSEDİYOR VE PAYLAŞIYORUZ'
Romanyalı lise öğrencisi İliş Cristiana da "Özellikle depremzedeler ile empati kurmak ve hislerimizi göstermek için buraya geldik. Şunu da söylemek isterim ki acınızı yürekten hissediyor ve paylaşıyoruz. Sizinle birlikteyiz. Romanya'dan gelmek bunun içinde önemliydi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-03-16 20:04:06

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