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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Somaspor'un rakibi İnegölspor

DHA

Somaspor'un rakibi İnegölspor


SOMA (Manisa), (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından beraberlikle ayrılan 10'uncu sıradaki Somaspor, yarın deplasmanda düşme hattında yer alan İnegölspor'la karşılaşacak.
İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Grupta 37 puanla Play-Off potasının 4 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, 26 puanı bulunan 16'ncı basamaktaki Bursa temsilcisini yenerek ilk 6 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Son olarak deplasmanda Şanlıurfaspor'a 8-0 mağlup olan İnegölspor ise hezimetin yaralarını sarmaya çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma DHA
2023-03-24 11:59:01

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