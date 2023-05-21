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Manisa Futbol Kulübü - Pendikspor: 1-5

DHA

Manisa Futbol Kulübü - Pendikspor: 1-5


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)
STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Kamil Çetin
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Samet Muhammet Taha (Dk. 78 Doğukan), Ayberk, Ba, Umut, Burak Çoban (Dk. 78 Oktay), Burak Altıparmak, Stark (Dk. 46 Mert) Tabla (Dk. 83 Arda), Gakpa (Dk. 77 Diallo), Mehmet
PENDİKSPOR: Burak Gökcan, Murat, Tarık, Ferhat (Dk. 63 Samet), Ahmed (Dk. 63 Mesut), Hasan, Aosman, Regattin (Dk. 81 Ali Han), Thuram (Dk. 66 Oltan), Görkem (Dk. 46 Kappel) 
GOLLER: Dk. 44 Tabla (Manisa FK), Dk. 26 Thuram, Dk. 41 (P) Regattin, Dk. 59 ve Dk. 82 Aosman, Dk. 62 Kappel (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Samet (Manisa FK), Gökcan, Ahmed (Pendikspor)
Spor Toto 1´inci Lig´de son haftaya direkt Süper Lig´e yükselme umuduyla giren Pendikspor, deplasmanda Manisa FK´yı 5-1 yenmesine rağmen hedefine ulaşamadı. Rakibi, Çaykur Rizespor evinde Altınordu ile berabere kalıp Süper Lig vizesi aldı. Pendikspor ise 67 puana yükselip 3´üncü sırada kaldı. Pendikspor, Spor Toto 1´inci Ligi´nde direkt Play-Off finaline adını yazdırdı.
26´ncı dakikada konuk Pendikspor öne geçti. Soldan gelişen atakta Regattin ortaladığı topa dar açıdan Thuram vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
34´üncü dakikada Manisa FK´da Muhammed Taha´nın şutunda top direkten döndü.
41´nci dakikada Pendikspor farkı ikiye çıkardı. Pendikspor´da Görkem, kalecinin müdahelesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Regattin penaltı atışını gole çevirdi: 0-2.
44´üncü dakikada Manisa FK farkı 1'e indirdi. Gakpa´nın derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Tabla düzgün bir vuruşla kaleciyi mağlup etti: 1-2.
Konuk Pendikspor maçın ilk yarısını 2-1 üstün tamamladı.
59´uncu dakikada Pendikspor golleri üçledi. Gökcan´ın pasında arka direkte topu iyi kontrol eden Aosman kalecinin müdahalesine rağmen ağları sarstı: 1-3.
62´nci dakikada Pendikspor bir gol daha buldu. Regattin´in pasında altıpas çizgisi üzerinde vuruşunu yapan Kappel Pendikspor´un 4´üncü golünü attı: 1-4.
82´nci dakikada Pendikpor farkı 4´e yükseltti. Kappel´in çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Aosman vurdu: 1-5.
Karşılaşma deplasman ekibinin 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-05-21 18:07:39

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