Evden çıkarılınca, zihinsel engelli 2 oğluyla kahvehaneye sığındı (2)

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İKİ ÇOCUĞUYLA OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Manisa'da kira artışında ev sahibiyle anlaşamayınca, 2 zihinsel engelli çocuğuyla mahalledeki kahvehaneye sığınan Gülnaz Sever'e (48), devlet sahip çıktı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in talimatıyla ulaştıkları aileyi ikna eden ekipler, ilçedeki bir otele yerleştirdi. (DHA)Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-05-30 16:18:37



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